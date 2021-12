Genoa-Atalanta, Shevchenko: “La squadra ha dimostrato di avere cuore e carattere” (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico del Genoa, Andriy Shevchenko, dopo il pareggio a reti bianche nel match della diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022 contro il Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky: “Pareggio è una liberazione, la squadra ha reagito ed ha dimostrato di avere cuore e carattere. Grande dimostrazione di spirito di squadra. Mercato? Ci penserà la società. Il campo non ha aiutato l’Atalanta, oggi ho chiesto ai ragazzi di lottare e sono stati bravi a farlo. Abbiamo lavorato sulle linee di passaggio per chiudere le triangolazioni dell’Atalanta. Mancano lucidità e fisicità davanti, dobbiamo lavorare ma sono soddisfatto della partita di oggi. Gasperini? Abbiamo parlato di campo e mi ha fatto i complimenti”. ... Leggi su sportface (Di martedì 21 dicembre 2021) Il tecnico del, Andriy, dopo il pareggio a reti bianche nel match della diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022 contro il, ha parlato ai microfoni di Sky: “Pareggio è una liberazione, laha reagito ed hadi. Grande dimostrazione di spirito di. Mercato? Ci penserà la società. Il campo non ha aiutato l’, oggi ho chiesto ai ragazzi di lottare e sono stati bravi a farlo. Abbiamo lavorato sulle linee di passaggio per chiudere le triangolazioni dell’. Mancano lucidità e fisicità davanti, dobbiamo lavorare ma sono soddisfatto della partita di oggi. Gasperini? Abbiamo parlato di campo e mi ha fatto i complimenti”. ...

