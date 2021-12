Covid, Agenas: posti letto occupati in reparto al 13%, crescono in 12 Regioni | Sileri: "Con questi dati no ad altre restrizioni" (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà probabilmente giovedì il giorno in cui il governo deciderà quali misure anti Covid adottare in vista delle feste . Sembra scontato il ritorno della mascherina obbligatoria anche all'aperto . ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 21 dicembre 2021) Sarà probabilmente giovedì il giorno in cui il governo deciderà quali misure antiadottare in vista delle feste . Sembra scontato il ritorno della mascherina obbligatoria anche all'aperto . ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: #Covid19, Agenas: salgono al 13% i ricoveri nei reparti ordinari, su in 12 regioni. I DATI - SkyTG24 : #Covid19, Agenas: salgono al 13% i ricoveri nei reparti ordinari, su in 12 regioni. I DATI - lametino : Covid, Agenas: ”Posti in reparto al 23% in Calabria” - - BdiBeppe : - ClaudeTadolti : RT @ClaudeTadolti: Buondì??Ospedali VUOTI in ???? Area #covid normale Letti disponibili 62.651 Letti occupati 8.101 Letti VUOTI 5… -