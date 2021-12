Violenza sessuale sulle pazienti, arrestato un medico di base a Torino: era già stato condannato nel 2009 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Un medico di base a Torino è stato arrestato con l’accusa di Violenza sessuale aggravata su alcune pazienti. Gli abusi sarebbero avvenuti nello studio medico situato nel quartiere torinese Barriera di Milano. Le indagini sono partite dopo che una persona ha denunciato le presunte violenze, che sarebbero avvenute a gennaio nel corso di una visita. Dall’inchiesta, poi, è emerso che altre cinque pazienti, dal 2013 ad oggi, sempre durante le visite, sarebbero state costrette a subire abusi sessuali. L’uomo, arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Torino, era già stato condannato nel ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 dicembre 2021) Undicon l’accusa diaggravata su alcune. Gli abusi sarebbero avvenuti nello studiosituato nel quartiere torinese Barriera di Milano. Le indagini sono partite dopo che una persona ha denunciato le presunte violenze, che sarebbero avvenute a gennaio nel corso di una visita. Dall’inchiesta, poi, è emerso che altre cinque, dal 2013 ad oggi, sempre durante le visite, sarebbero state costrette a subire abusi sessuali. L’uomo,dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di, era giànel ...

ilpost : Peng Shuai ha detto di non aver mai accusato nessuno di violenza sessuale - SnoqTorino : RT @ilpost: Peng Shuai ha detto di non aver mai accusato nessuno di violenza sessuale - ilmolisan0 : RT @rtl1025: ??A volte l'uomo deve 'vincere quel minimo di resistenza che ogni donna nel corso di una relazione tende a esercitare quando u… - cavetibi : RT @laura86926102: bene ??una pm donna ha giustificato la violenza in un atto sessuale nei confronti della moglie come necessario per sconfi… - PieraBelfanti : Medico di famiglia accusato di violenza sessuale da due pazienti. Arrestato -