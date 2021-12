Natale | distrutti pacchi Caritas per indigenti nel Varesotto

(Di lunedì 20 dicembre 2021) Non per fame o per bisogno, ma solo per dispetto: una sessantina dinatalizi preparati dallaper le famiglie povere del quartiere - scrive 'La Prealpina' - sono stati aperti e...

ANSA Nuova Europa

Non per fame o per bisogno, ma solo per dispetto: una sessantina di pacchi natalizi preparati dalla Caritas per le famiglie povere del quartiere - scrive 'La Prealpina' - sono stati aperti enella notte tra venerdì e sabato al Centro anziani di Borsano, quartiere di Busto Arsizio, nel Varesotto. "Un gesto del genere grida vergogna al cospetto di Dio. I responsabili devono pagare"......Commenta un utente sotto una foto strappata di sua nonna con in mano un regalo di. Altri ... 'È il mio cane! La mia casa e tutto sono stati! Dove posso trovarlo?', ha scritto un ...Omicron, 12 decessi e un centinaio di ricoveri Il numero di contagi dovuti alla variante Omicron del SARS-CoV-2 nel Regno Unito ha fatto segnare un nuovo balzo ieri. L'ultimo aggi ...Non per fame o per bisogno, ma solo per dispetto: una sessantina di pacchi natalizi preparati dalla Caritas per le famiglie povere del quartiere - scrive 'La Prealpina' - sono stati aperti e distrutti ...