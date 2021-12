Harry e Meghan hanno trovato l’equilibrio in famiglia, ma hanno turbato Kate Middleton (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sembrano aver trovato il loro equilibrio da quando hanno lasciato la famiglia Reale. Ma la loro ricerca della serenità ha turbato quella degli altri membri della famiglia Reale. Si dice, infatti, che Kate Middleton abbia risentito molto delle affermazioni della cognata e si sia rivolta ad un “aiuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il principee la moglieMarkle sembrano averil loro equilibrio da quandolasciato laReale. Ma la loro ricerca della serenità haquella degli altri membri dellaReale. Si dice, infatti, cheabbia risentito molto delle affermazioni della cognata e si sia rivolta ad un “aiuto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

