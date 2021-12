Aldo Montano imita e critica Alex Belli: “Ha fatto una brutta figura, una cosa orribile” (Di lunedì 20 dicembre 2021) A due giorni dall’uscita dalla casa del GFVip, ieri sera Aldo Montano ha fatto una diretta per rispondere alle domande dei fan. Lo sportivo toscano ha detto la sua su Alex Belli ed è tornato a mettere in dubbio il triangolo della soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game‘. Che sia tutto vero, oppure una grande presa in giro, Aldo Montano crede che Alex abbia fatto una figura di M. “Mi chiedete cosa penso veramente di Alex Belli. Tema molto interessante, ecco osa vi dico di Belli. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 dicembre 2021) A due giorni dall’uscita dalla casa del GFVip, ieri serahauna diretta per rispondere alle domande dei fan. Lo sportivo toscano ha detto la sua sued è tornato a mettere in dubbio il triangolo della soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game‘. Che sia tutto vero, oppure una grande presa in giro,crede cheabbiaunadi M. “Mi chiedetepenso veramente di. Tema molto interessante, ecco osa vi dico di. All’inizio del programma c’era una bella amicizia tra me, lui e Manuel, ci chiamavamo i tre moschettieri. Poi c’è stato il litigio e la storia delle telenovela, vera, finta, non ...

