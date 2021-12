Transizione ecologica - Cingolani: Senza rinnovabili non ci saranno auto elettriche, smartphone o internet (Di domenica 19 dicembre 2021) Il ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani, torna a lanciare avvertimenti sulla Transizione ecologica dalle colonne del Financial Times e invia un messaggio agli italiani contrari all'installazione di nuovi parchi eolici o solari nella propria zona di residenza. A suo avviso, infatti, l'alternativa alle fonti rinnovabili rischia di essere solo una, ovvero rinunciare all'auto (il ministro non parla esplicitamente di elettriche, ma è evidente il riferimento visto che il suo intervento riguarda la produzione di elettricità, ndr), all'aria condizionata, al telefono cellulare e a internet. I cittadini devono comprenderlo. Un mix energetico povero. Il ministro sottolinea, inoltre, come il nostro mix energetico sia molto ... Leggi su quattroruote (Di domenica 19 dicembre 2021) Il ministro alla, Roberto, torna a lanciare avvertimenti sulladalle colonne del Financial Times e invia un messaggio agli italiani contrari all'installazione di nuovi parchi eolici o solari nella propria zona di residenza. A suo avviso, infatti, l'alternativa alle fontirischia di essere solo una, ovvero rinunciare all'(il ministro non parla esplicitamente di, ma è evidente il riferimento visto che il suo intervento riguarda la produzione di elettricità, ndr), all'aria condizionata, al telefono cellulare e a. I cittadini devono comprenderlo. Un mix energetico povero. Il ministro sottolinea, inoltre, come il nostro mix energetico sia molto ...

