Spalletti: «Abbiamo retto bene, potevamo organizzarci meglio, ma la fisicità e fondamentale nel calcio» (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la splendida vittoria riportata a San Siro contro il Milan Ha dato la mano a tutti i suoi ragazzi, cosa le ha fatto più piacere? «Gliela do anche domai la mano. Mi ha fatto piacere di vedere di reggere così senza abbassarsi troppo tranne negli ultimi 5 minuti. potevamo organizzare meglio le ripartenza con i tre piccoletti e non ci siamo riusciti perché la fisicità e fondamentale nel calcio. Si è giocato da grande squadra contro un grande avversario» Petagna? «Petagna forse potevo anche lasciarlo in campo, a parte che aveva i crampi, però se non riesci ad organizzare un’uscita una costruzione dal basso, è chiaro che ti serve Petagna tutta la vita, se riuscivi a organizzare e portare la palla ai tre ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la splendida vittoria riportata a San Siro contro il Milan Ha dato la mano a tutti i suoi ragazzi, cosa le ha fatto più piacere? «Gliela do anche domai la mano. Mi ha fatto piacere di vedere di reggere così senza abbassarsi troppo tranne negli ultimi 5 minuti.organizzarele ripartenza con i tre piccoletti e non ci siamo riusciti perché lanel. Si è giocato da grande squadra contro un grande avversario» Petagna? «Petagna forse potevo anche lasciarlo in campo, a parte che aveva i crampi, però se non riesci ad organizzare un’uscita una costruzione dal basso, è chiaro che ti serve Petagna tutta la vita, se riuscivi a organizzare e portare la palla ai tre ...

