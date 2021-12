Serie C | 19a giornata 14 30 | derby al Monopoli | bene Olbia e Taranto

(Di domenica 19 dicembre 2021)C, nella 19adi campionato, l’ultima della fase di andata, nel girone C ilbatte in trasferta la Fidelis Andria e fa suo iltra pugliesi. L’ACR Messina, invece, pareggia in casa con il Catania, mentre ilbatte il Picerno. Successo interno anche per la Virtus Francavilla, opposta in questaalla Juve Stabia. Nel girone A, infine, l’espugna lo “Zecchini” di Grosseto con Udoh. Questi i risultati e i marcatori delle varie gare. I risultati del girone B dellaC Grosseto-0-1, 90? Udoh (O) Viterbese-Carrarese 0-0 I risultati e marcatori del girone C ACR Messina-Catania 2-2, 19? Rondinella (M), 75? Albertini (C), 78? Marginean (M), 80? Sipos (C) Avellino-Foggia ...

Tutti in campo. Dieci partite in corso per chiudere il girone d'andata diC. Occhi puntati su Palermo - Bari: la seconda contro la prima, per provare a ridurre i punti di scarto. Con gli stessi punti dei rosanero, c'è la Turris, in campo a Pagani. Da seguire, inoltre, ...Per lagiornata del girone B diC si affrontano Gubbio e Montevarchi. Ma dove vedere la partita in diretta tv o in live streaming? A che orario inizia la partita? Il calcio d'inizio è fissato alle ...Nella giornata di domani, domenica 19 dicembre, andrà in scena la 19esima giornata di Serie C Girone C: occhi su Palermo-Bari ...Palermo-Bari avrà inizio alle 14:30. La sfida che si disputerà al 'Barbera' sarà valida per la 19a giornata del Girone C di Serie C ...