Marotta: “Inzaghi si è inserito subito. Noi in regola con gli stipendi. Temporali estivi ormai lontani” (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppe Marotta è intervenuto a 90esimo minuto Nel corso della trasmissione televisiva 90esimo minuto in onda come ogni domenica su Rai 2 oggi è intervenuto Beppe Marotta, amministratore delegato sport nerazzurro. Diversi gli argomenti toccati dagli obiettivi stagionali, alle difficoltà estive alla differenze tra Conte e Inzaghi: queste le sue parole. “Inzaghi? Immaginavo ci fossero più difficoltà. In realtà si è inserito subito nel nostro ambiente, supportato dalla dirigenza. E’ riuscito a dimostrare il suo valore e oggi rappresenta il valore aggiunto della nostra area tecnica”. “In estate siamo stati investiti da Temporali turbolenti, ma abbiamo trovato la nostra stella polare, pronta a guidarci nel migliore dei modi. Abbiamo ovviato alle partenze di Conte, ... Leggi su intermagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Beppeè intervenuto a 90esimo minuto Nel corso della trasmissione televisiva 90esimo minuto in onda come ogni domenica su Rai 2 oggi è intervenuto Beppe, amministratore delegato sport nerazzurro. Diversi gli argomenti toccati dagli obiettivi stagionali, alle difficoltà estive alla differenze tra Conte e: queste le sue parole. “? Immaginavo ci fossero più difficoltà. In realtà si ènel nostro ambiente, supportato dalla dirigenza. E’ riuscito a dimostrare il suo valore e oggi rappresenta il valore aggiunto della nostra area tecnica”. “In estate siamo stati investiti daturbolenti, ma abbiamo trovato la nostra stella polare, pronta a guidarci nel migliore dei modi. Abbiamo ovviato alle partenze di Conte, ...

