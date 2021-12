Elezioni | Maraio | ‘presidenti Psi a Ferrara e Ancona | consiglieri ovunque’

(Di domenica 19 dicembre 2021) Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Leprovinciali rappresentano al meglio la nuova fase del #Psi. Oltre ai Presidenti di Provincia di, eleggiamoprovinciali in tutto il Paese, da Pesaro Urbino a Cosenza, da Vibo Valentia a Perugia, fino a Parma e ai due di Salerno. È la dimostrazione che la tenacia e il lavoro di radicamento del partito nei territori stanno portando i risultati che ci eravamo prefissati. E la strada è quella giusta”. Così in una nota il segretario del Psi, Enzo, commentando i risultati delleprovinciali che si sono tenute ieri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

