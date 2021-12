Così muore la civiltà del lavoro (Di domenica 19 dicembre 2021) Filippo aveva vent’anni. Veniva da Coazze, un paesino della provincia piemontese, dove viveva con la famiglia. Gente onesta. Gente che si guadagna il pane con il sudore del lavoro. Era un “acrobata delle gru”. Li chiamano Così, quelli che, come lu ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 19 dicembre 2021) Filippo aveva vent’anni. Veniva da Coazze, un paesino della provincia piemontese, dove viveva con la famiglia. Gente onesta. Gente che si guadagna il pane con il sudore del. Era un “acrobata delle gru”. Li chiamano, quelli che, come lu ... sul sito.

MassimGiannini : Le vite spezzate di Filippo, Roberto e Marco, “acrobati della gru” in un circo che ti può uccidere. Così muore la c… - Sanson538 : RT @MassimGiannini: Le vite spezzate di Filippo, Roberto e Marco, “acrobati della gru” in un circo che ti può uccidere. Così muore la civil… - Gimmi52296693 : @65_virna Il bue che da del cornuto al vicino! Riotta, si crepa anche con il trilpo siero, ma una cosa è certa, meg… - lorezavi : @eziomauro @repubblica Già le donne faticano a denunciare, così diventa impossibile. Se muore il giudice lo di inca… - hawkeyeEcho : RT @Tagota14: Il nero riempie il vuoto di dentro Come un raggio di sole mancato Un desiderio muore Come ogni cosa Come ogni parola Così co… -

Franco Cerolini muore due giorni dopo il ricovero, scatta l'inchiesta Civitanova, 19 dicembre 2021 - Muore dopo due giorni di ricovero a Villa dei Pini e la famiglia chiede la verità su quanto è ... così mi sono raccomandata con tutti gli operatori affinché fosse seguito ...

