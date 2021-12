Soleil Sorge prima lancia una bomba su Alex Belli e poi si pente (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di ieri, venerdì 17 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e come sempre protagonisti della puntata sono stati Alex Belli e Soleil Sorge. Dopo essere stato squalificato dal gioco, Alex è tornato in casa e sembra che abbia avuto un faccia a faccia sia con alcuni ex compagni ma soprattutto con Soleil Sorge. Tra i due c’è stato un chiarimento dopo quanto accaduto lo scorso lunedì, quando Alex ha abbandonato la casa in compagnia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, in questi giorni Soleil sembra che durante una chiacchierata con Biagio D’Anelli si sia lasciata andare ad una confessione che ha fatto parecchio parlare. Soleil Sorge, la confessione su ... Leggi su baritalianews (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella serata di ieri, venerdì 17 dicembre 2021 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e come sempre protagonisti della puntata sono stati. Dopo essere stato squalificato dal gioco,è tornato in casa e sembra che abbia avuto un faccia a faccia sia con alcuni ex compagni ma soprattutto con. Tra i due c’è stato un chiarimento dopo quanto accaduto lo scorso lunedì, quandoha abbandonato la casa in compagnia della moglie Delia Duran. Ad ogni modo, in questi giornisembra che durante una chiacchierata con Biagio D’Anelli si sia lasciata andare ad una confessione che ha fatto parecchio parlare., la confessione su ...

Advertising

aur24 : RT @Thomas20000000: I social stanno osannando Miriana Trevisan,unica donna con le palle, capace di dire le cose come stanno. Il resto,un br… - Elisa60388018 : RT @al_kikor: Comunque a me una domanda sorge spontanea, ma Superman? Cioè buon per Soleil se si fa la storia con questo nuovo entrato, ma… - al_kikor : Comunque a me una domanda sorge spontanea, ma Superman? Cioè buon per Soleil se si fa la storia con questo nuovo en… - GF_diretta : #GrandeFratelloVip #GFVIP Soleil Sorge fa allontanare Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan. I due hanno opinioni mol… - Ari_prova : RT @martinaaah_: perché a Miriana di leccare il culo a soleil sorge,non frega nulla #gfvip -