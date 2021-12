Scuola, i sindaci di centrosinistra al governo: «Green pass per gli studenti o tutti in Dad» (Di sabato 18 dicembre 2021) Green pass per gli studenti o tutti in Dad. È la drastica richiesta al governo di alcuni sindaci di centrosinistra e promossa dal primo cittadino di Pesaro, il dem Matteo Ricci. I sindaci: Green pass per gli studenti o tutti in Dad “Chiediamo al governo di introdurre subito il Green pass anche nelle scuole. Per salvare la didattica in presenza. C’è il rischio concreto, visto l’aumento dei contagi, che da gennaio tutte le scuole italiane vadano in Dad. Non possiamo permetterlo”. È il testo dell’appello promosso da Ricci e firmato, tra gli altri, dai sindaci di Milano Beppe Sala, di Bologna Matteo Lepore, di Napoli ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021)per gliin Dad. È la drastica richiesta aldi alcunidie promossa dal primo cittadino di Pesaro, il dem Matteo Ricci. Iper gliin Dad “Chiediamo aldi introdurre subito ilanche nelle scuole. Per salvare la didattica in presenza. C’è il rischio concreto, visto l’aumento dei contagi, che da gennaio tutte le scuole italiane vadano in Dad. Non possiamo permetterlo”. È il testo dell’appello promosso da Ricci e firmato, tra gli altri, daidi Milano Beppe Sala, di Bologna Matteo Lepore, di Napoli ...

Advertising

repubblica : Covid, Ricci: 'Green Pass a scuola per elementari, medie e superiori'. Lettera-appello dei sindaci al governo [di G… - Tg3web : Cresce la preoccupazione per l'andamento della pandemia. Quasi 28.700 i nuovi positivi in Italia, mai così tanti da… - Agenzia_Ansa : 'Green pass a scuola per elementari, medie e superiori. Lettera appello sindaci al Governo. Se non si prende un pro… - 2_panta : Un ampio gruppo di sindaci chiede al governo di introdurre una sorta di certificato verde 'semplice' con tamponi se… - SecolodItalia1 : Scuola, i sindaci di centrosinistra al governo: «Green pass per gli studenti o tutti in Dad» -