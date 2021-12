La clinica della pelle,Rishi: “Voglio poter vivere una vita normale”, il suo viso è deturpato (Di sabato 18 dicembre 2021) La clinica della pelle, Rishi ha il viso completamente deturpato e non nasconde la voglia di poter vivere finalmente una vita normale: cos’è successo. “Voglio poter vivere una vita normale”, è proprio così che Rishi si presenta alle telecamere de La clinica della pelle. E racconta ampiamente la sua malattia. Purtroppo, il viso del giovane L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 18 dicembre 2021) Laha ilcompletamentee non nasconde la voglia difinalmente una: cos’è successo. “una”, è proprio così chesi presenta alle telecamere de La. E racconta ampiamente la sua malattia. Purtroppo, ildel giovane L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

fattoquotidiano : Il focolaio alla Scala, il maxi-contagio all’ospedale di Salerno con 50 positivi, e poi i casi della Clinica chirur… - zazoomblog : La clinica della pelleRishi: “Voglio poter vivere una vita normale” il suo viso è deturpato - #clinica #della… - eiscortina : RT @AnnDePa: Vaccinati dal… Ministro della Sanità in persona @Karl_Lauterbach è medico, epidemiologo Adjunct Prof. of Health Policy and M… - KHANNOONIENSIN6 : RT @MassimoBonzo: 55 candeline per la Divina Luce. Indimenticabile in Capolavori assoluti della settima arte quali “Alcuni cazzi fa”, “Sel… - infoitcultura : Il male di Charlène. Il dramma della principessa non è ancora finito, si sta curando in clinica -