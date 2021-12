Traffico Roma del 17-12-2021 ore 18:00 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverde Roma dei ritrovati in studio Tiziano Raimondi ancora problemi sull’autosole Ci sono code per l’incendio di un veicolo tra Guidonia Montecelio la diramazione di Roma Sud in direzione di Napoli incidente sulla Pontina rallentamenti e code tra Castel Romano e Montedoro verso Pomezia ci spostiamo sul raccordo anulare per Traffico coda in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia è proseguendo tra Nomentana e Tuscolana è più avanti tra la Roma vicino via Aurelia stessa situazione in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino la Roma Napoli incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24 Roma-teramo tra Portonaccio e raccordo anulare ed intenso il Traffico sulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano Raimondi ancora problemi sull’autosole Ci sono code per l’incendio di un veicolo tra Guidonia Montecelio la diramazione diSud in direzione di Napoli incidente sulla Pontina rallentamenti e code tra Castelno e Montedoro verso Pomezia ci spostiamo sul raccordo anulare percoda in carreggiata interna tra Cassia e Flaminia è proseguendo tra Nomentana e Tuscolana è più avanti tra lavicino via Aurelia stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino laNapoli incolonnamenti anche sul tratto Urbano della A24-teramo tra Portonaccio e raccordo anulare ed intenso ilsulle principali strade consolari in uscita dalla città in particolare su ...

