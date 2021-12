Macron: strategia per il secondo mandato (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Francia si avvicinano le presidenziali e l’attuale inquilino dell’Eliseo dovrà fronteggiare candidati inaspettati (e forti), a cominciare da Éric Zemmour della destra radicale, per una riconferma. Ecco che con il suo attivismo diplomatico, dall’Italia ai Paesi del Golfo, cerca di guadagnare vantaggi. E stringe accordi per miliardi di euro da far pesare al momento del voto. Segnarsi la data del 10 aprile. Sarà il giorno in cui la Francia deciderà del suo futuro politico, dopo un lustro di Macronismo. E i cui effetti si avranno potenti anche in Italia. Il 2022 è in effetti l’anno dei presidenti. Così come Roma deciderà i nuovi equilibri del potere - con la partita del Quirinale che inciderà sulla leadership europea e sul ruolo di kingmaker di Mario Draghi - anche Parigi si prepara a una réorganisation. Oltre al presidente, che insegue un secondo ... Leggi su panorama (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Francia si avvicinano le presidenziali e l’attuale inquilino dell’Eliseo dovrà fronteggiare candidati inaspettati (e forti), a cominciare da Éric Zemmour della destra radicale, per una riconferma. Ecco che con il suo attivismo diplomatico, dall’Italia ai Paesi del Golfo, cerca di guadagnare vantaggi. E stringe accordi per miliardi di euro da far pesare al momento del voto. Segnarsi la data del 10 aprile. Sarà il giorno in cui la Francia deciderà del suo futuro politico, dopo un lustro diismo. E i cui effetti si avranno potenti anche in Italia. Il 2022 è in effetti l’anno dei presidenti. Così come Roma deciderà i nuovi equilibri del potere - con la partita del Quirinale che inciderà sulla leadership europea e sul ruolo di kingmaker di Mario Draghi - anche Parigi si prepara a una réorganisation. Oltre al presidente, che insegue un...

