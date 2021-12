Taranto: verso le mascherine obbligatorie all’aperto da lunedì Fino al 9 gennaio (Di giovedì 16 dicembre 2021) Riunione questa sera in Prefettura del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro presieduto dal prefetto Martino e a cui hanno preso parte anche il Commissario Cardellicchio e i vertici delle forze dell’ordine, è maturata la decisione di rendere obbligatorio a Taranto l’uso della mascherina all’aperto durante le prossime festività. Bisognerà indossarla dal 20 dicembre al 9 gennaio nelle strade del centro e in alcuni luoghi di ritrovo della periferia per evitare al massimo le possibilità di contagio. Il Commissario Cardellicchio sta firmando l’ordinanza. L'articolo Taranto: verso le mascherine obbligatorie all’aperto da lunedì <small class="subtitle">Fino al 9 ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 16 dicembre 2021) Riunione questa sera in Prefettura del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro presieduto dal prefetto Martino e a cui hanno preso parte anche il Commissario Cardellicchio e i vertici delle forze dell’ordine, è maturata la decisione di rendere obbligatorio al’uso della mascherinadurante le prossime festività. Bisognerà indossarla dal 20 dicembre al 9nelle strade del centro e in alcuni luoghi di ritrovo della periferia per evitare al massimo le possibilità di contagio. Il Commissario Cardellicchio sta firmando l’ordinanza. L'articololeda al 9 ...

Advertising

SoleterreOnlus : ?? Stasera torniamo a @PiazzapulitaLA7 su @La7tv per darvi aggiornamenti sulle nostre attività a #Taranto, ma non so… - pintayin : In viaggio verso Taranto sperando che tutti i miei figli facciano i bravi e che aspettino le otto (quando io sono in hotel) per il content - carrobbiio : @Dottor_Strowman @emme1908 @cesololinter_19 Emme ma sta svolta verso l'ilva di Taranto cosa è dovuta? - PugliaStream : Grandi manovre verso le elezioni a Taranto, si presenta la coalizione trasversale - LVeraci : A livello tecnico ed economico,loro valgono molto più di noi Abbiamo pagato l'inesperienza e l'assenza del n.9, Gio… -