Organizzare il lavoro in modalità “smart” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da vent’anni Gi Group promuove ricerca, selezione e (ri)collocazione. E dice alle aziende: «Impiego da remoto sia strategia di talent attraction» Dopo un 2020 condizionato dalla pandemia, il 2021 si chiude con segnali incoraggianti per il mercato del lavoro. Tra smart working e lavoro in presenza, aziende e lavoratori sembrano preferire una forma ibrida, con un bilanciamento settimanale che possa far coesistere entrambe le possibilità. Ne abbiamo parlato con Marianna Marrazzo, regional delivery coordinator di Gi Group, multinazionale italiana che offre servizi nell’ambito del lavoro temporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, amministrazione Hr e outsourcing. Marianna Marrazzo, regional delivery coordinator di Gi GroupDottoressa Marrazzo, quali sono ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da vent’anni Gi Group promuove ricerca, selezione e (ri)collocazione. E dice alle aziende: «Impiego da remoto sia strategia di talent attraction» Dopo un 2020 condizionato dalla pandemia, il 2021 si chiude con segnali incoraggianti per il mercato del. Traworking ein presenza, aziende e lavoratori sembrano preferire una forma ibrida, con un bilanciamento settimanale che possa far coesistere entrambe le possibilità. Ne abbiamo parlato con Marianna Marrazzo, regional delivery coordinator di Gi Group, multinazionale italiana che offre servizi nell’ambito deltemporaneo, permanent staffing, ricerca e selezione, executive search, formazione, supporto alla ricollocazione, amministrazione Hr e outsourcing. Marianna Marrazzo, regional delivery coordinator di Gi GroupDottoressa Marrazzo, quali sono ...

MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Creare una banca dedicata esclusivamente al microcredito. E’ l’obiettivo che si pone per il 2022… - fainformazione : Notion: 10 step per organizzare la tua vita Se anche tu stai cercando un modo per organizzare la tua routine giorn… - fainfoscienza : Notion: 10 step per organizzare la tua vita Se anche tu stai cercando un modo per organizzare la tua routine giorn… - Blowjoint : RT @Antigon25386936: Una tale incapacità di organizzare il proprio tempo/lavoro non sarebbe pensabile in nessuna azienda che debba rendere… - franzcos : Come organizzare il processo di lavoro con i nostri contenuti? Ti fornisco 4 stimoli operativi che possono essere u… -