Nations League l’esito dei sorteggi | girone di ferro per gli azzurri!

(Di giovedì 16 dicembre 2021)2022/2023, decisi i gironi della prossima competizione europea. Gli azzurri, quest’anno eliminati alle semifinali dalla Spagna, proveranno l’assalto alla coppa già dalla prossima edizione. Estratti oggi i gironi, per gli azzurri undi. Italia-Belgio-La stessa nazionale italiana, sul proprio profilo instagram annunciadei. Ci sono Inghilterra, Germania e Ungheria per gli uomini di Roberto Mancini, uncomplicato ma sicuramente stimolante.

Ultime Notizie dalla rete : Nations League

L'Italia è stata sorteggiata insieme a Ungheria, Inghilterra e Germania nel gruppo 3 della Lega A della prima fase della terza Nations League, tra giugno e settembre 2022. Per il gruppo 1 l'urna della Uefa ha selezionato Austria, Croazia, Danimarca e Francia; gruppo 2: Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo e Spagna; gruppo 4: ...