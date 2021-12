Draghi difende la stretta e risponde agli appunti Ue | ' C' è poco da riflettere'

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Botta e risposta dopo laingressi in Italia. 'Da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa' dice il premier. Bruxelles insiste sull'...

Botta e risposta dopo la stretta agli ingressi in Italia. 'Da noi i contagi con Omicron sono meno dello 0,2%, in altri Paesi la variante è molto diffusa' dice il premier. Bruxelles insiste sull'...La motivazione che ha spinto il governoad anticipare le nuove misure è forte. Perché, secondo i calcoli riportati da Repubblica , l'Italia avrebbe 15 - 20 giorni di vantaggio nella diffusione ...L’Ecdc ha avvertito che Omicron sta diventando una minaccia reale e che i vaccini da soli non bastano a fermare l’avanzata del virus. Il presidente del Consiglio, con il test obbligatorio anche per i ...Il premier Draghi difende la decisione di imporre i tamponi anche ai vaccinati in arrivo dall’estero. L’obiettivo è ritardare il più possibile la diffusione della variante Omicron e spingere sulla cam ...