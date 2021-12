Teatro | “Cent’anni senza Caruso” | si conclude a Napoli la rassegna dedicata al tenore dei due mondi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Promossa dall’Accademia Internazionale Enricosilaconcertistica “” finanziata dalla Regione Campania con il patrocinio del Comune di. A ospitare gli ultimi concerti dedicati aldei duesarà ilSalvo D’Acquisto (via Morghen, 58), che accoglierà il 17, 18 e 19 dicembre artisti internazionali che hanno dato lustro alle scuole napoletane nei vari ambiti musicali nel mondo. Il maestro Giuseppe Schirone e l’Orchestra dell’Accademia, in questa occasione in forma cameristica, saranno affiancati nelle tre serate dai tenori che le hanno dato lustro a livello internazionale, Enrique Parra spagnolo di nascita e il napoletano Mario ...