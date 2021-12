Putin e Xi, il blocco dell'est. Una strumentale retorica dell'amicizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per un’ora e mezza, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin si sono parlati, ascoltati e osservati attraverso un monitor, a pochi giorni di distanza dalla telefonata Biden-Putin sulla crisi ucraina e dal summit delle democrazie che li ha visti come i grandi esclusi. Se il tempismo del vertice è chiaro, più stratificati sono i sui obiettivi e la loro comunicazione all’esterno, con differenze rilevanti tra Pechino e Mosca. Di base c’è l’intento comune di mandare un messaggio agli Usa e all’Occidente: il multilateralismo di cui vi riempite la bocca non è il solo possibile né tanto meno il migliore, Cina e Russia sono “il pilastro del vero multilateralismo e della salvaguardia dell’equità e ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per un’ora e mezza, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimirsi sono parlati, ascoltati e osservati attraverso un monitor, a pochi giorni di distanza dalla telefonata Biden-sulla crisi ucraina e dal summite democrazie che li ha visti come i grandi esclusi. Se il tempismo del vertice è chiaro, più stratificati sono i sui obiettivi e la loro comunicazione all’esterno, con differenze rilevanti tra Pechino e Mosca. Di base c’è l’intento comune di mandare un messaggio agli Usa e all’Occidente: il multilateralismo di cui vi riempite la bocca non è il solo possibile né tanto meno il migliore, Cina e Russia sono “il pilastro del vero multilateralismo ea salvaguardia’equità e ...

Advertising

HuffPostItalia : Putin e Xi, il blocco dell'est. Una strumentale retorica dell'amicizia - iuvinale_n : @rpalazzolo Esatto. La politica usa che anziché trovare un accordo dopo il crollo dell'URSS ha spinto Putin a crear… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 14.12.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo.… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 10.12.2021 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo.… - mariamacina : RT @RadioRadicale: #Biden sceglie la linea dura con #Putin sull'#Ucraina. Dall'isolamento completo del sistema bancario russo, al blocco d… -