Due giocatori del Sassuolo nel mirino: la concorrenza è spietata (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli pensa già al calciomercato del prossimo giugno e segue con interesse diversi giocatori anche di Serie A. Tra i vari calciatori attenzionati dal ds Cristiano Giuntoli, ce ne sono anche due del Sassuolo. Frattesi Boga Napoli Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra continua a seguire Jeremie Boga, esterno ivoriano che tanto piace a Giuntoli. Per lui, però, l’Atalanta è pronta a fare follie ed è in netto vantaggio. La Repubblica, invece, parla del centrocampista Davide Frattesi, autore di una grandissima stagione finora. Sull’ex Monza, però, oltre al Napoli, ci sono tantissime squadre: Juventus, Inter, Milan e Atalanta stano seguendo con attenzione le sue prestazioni. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il Napoli pensa già al calciomercato del prossimo giugno e segue con interesse diversianche di Serie A. Tra i vari calciatori attenzionati dal ds Cristiano Giuntoli, ce ne sono anche due del. Frattesi Boga Napoli Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la dirigenza azzurra continua a seguire Jeremie Boga, esterno ivoriano che tanto piace a Giuntoli. Per lui, però, l’Atalanta è pronta a fare follie ed è in netto vantaggio. La Repubblica, invece, parla del centrocampista Davide Frattesi, autore di una grandissima stagione finora. Sull’ex Monza, però, oltre al Napoli, ci sono tantissime squadre: Juventus, Inter, Milan e Atalanta stano seguendo con attenzione le sue prestazioni.

Advertising

AntoVitiello : #Castillejo recuperato, si è allenato oggi in gruppo a #Milanello. Gli altri infortunati hanno svolto ancora lavoro… - Inter : ? | QUIZ ?? Ci sono due giocatori nell'attuale rosa dell'Inter che hanno segnato la loro prima rete in nerazzurro… - reportrai3 : 'Ci sono agenti potentissimi e sono due, Mendes e Raiola, e poi ci sono gli agenti che stanno nelle società di calc… - andre61219 : @Frances63282476 @arbu_imeri @Gazzetta_it Non sto dicendo che è scarso ma a certi livelli contro certe squadre non… - hamsik911 : RT @Soleilandia: Biagio a Katia: 'sai perché andiamo d'accordo? Perché siamo due giocatori' Soleil: 'non c'è due senza tre Bitches' ?????? #G… -