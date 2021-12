Cosa resta di Sergio Agüero. L'addio al calcio dell'argentino (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Marcelo e Sergio Agüero non sono parenti. Uno è il leader e cantante del gruppo musicale di cumbia Los Leales, l’altro uno dei migliori attaccanti degli ultimi quindici anni. Oltre a condividere le origini – entrambi provengono da Quilmes, 27 chilometri a sud di Buenos Aires – hanno collaborato alla realizzazione di una canzone, intitolata proprio Kun Agüero e alla quale ha prestato la voce proprio il calciatore. “Forza, che il mondo vuole vederti mostrare il tuo coraggio, fai felice la gente con il tuo modo di giocare” è forse il passaggio del brano più adatto per una giornata come questa, quella dell’addio al calcio di Agüero. L’aritmia cardiaca di cui soffre non gli consente di proseguire l’attività agonistica. Uno stop obbligato, a 33 anni e dopo ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Marcelo enon sono parenti. Uno è il leader e cantante del gruppo musicale di cumbia Los Leales, l’altro uno dei migliori attaccanti degli ultimi quindici anni. Oltre a condividere le origini – entrambi provengono da Quilmes, 27 chilometri a sud di Buenos Aires – hanno collaborato alla realizzazione di una canzone, intitolata proprio Kune alla quale ha pto la voce proprio il calciatore. “Forza, che il mondo vuole vederti mostrare il tuo coraggio, fai felice la gente con il tuo modo di giocare” è forse il passaggio del brano più adatto per una giornata come questa, quellaaldi. L’aritmia cardiaca di cui soffre non gli consente di proseguire l’attività agonistica. Uno stop obbligato, a 33 anni e dopo ...

