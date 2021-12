(Di martedì 14 dicembre 2021)inaugurerà il suopop-upin, confermando la centralità del Paese nelle strategie di crescita dell’azienda A Milano, dal 16 al 19 dicembre presso il CityLife Shopping District, sarà possibile toccare con mano gli ultimi innovativi smartphone presentati da, tra cuiGT NEO 2,GT Master Edition eGT, e la gamma di prodotti AIoT come cuffie e smartwatch. L’evento Ma non è finita qui: nei quattro giorni previsti sarà possibile acquistare tutti i dispositivia prezzi davvero speciali per un Natale all’insegna della tecnologia, incontrare e interagire con alcuni dei TikToker più famosi tra cui Aurora Celli, Dexter, Eleonora Olivieri, Giuseppe Barbuto e Ayoubub (giovedì 16 ...

Advertising

zazoomblog : Realme: inaugurato il primo pop-up store in Italia - #Realme: #inaugurato #primo #pop-up - tuttoteKit : #Realme: inaugurato il primo pop-up store in Italia #RealmeGt #tuttotek -

Ultime Notizie dalla rete : Realme inaugurato

tuttoteK

..., Xiaomi o Redmi è pressoché impossibile senza avere delle caratteristiche distintive. Come ... il nuovo corso di Samsung saràda Galaxy A33 . È bene dire, per non generare false ...È questo l'obiettivo che ha animato G20 TechSprint , l'hackaton internazionalea maggio ... Credits foto: Ponsulak @123RF 108MP al miglior prezzo?8 Pro , compralo al miglior prezzo da ...realme inaugurerà il suo primo pop-up store in Italia, confermando la centralità del Paese nelle strategie di crescita dell’azienda.I vertici di Realme hanno confermato in queste ore la data di lancio dell'attesissimo GT 2 Pro. Lo smartphone sarà presentato il prossimo 20 dicembre, con caratteristiche di spicco quali il chip Snapd ...