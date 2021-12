Napoli, esami negativi per Zielinski. Contusione al polpaccio per Elmas (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il centrocampista del Napoli Eljif Elmas è stato sostituito, nel finale di Napoli-Empoli, “per un trauma contusivo al polpaccio destro”. Lo comunica in una nota la società campana, specificando che invece Zielinski “è uscito per difficoltà respiratorie. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo”. Leggi su footdata (Di lunedì 13 dicembre 2021) Il centrocampista delEljifè stato sostituito, nel finale di-Empoli, “per un trauma contusivo aldestro”. Lo comunica in una nota la società campana, specificando che invece“è uscito per difficoltà respiratorie. Gliai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo”.

