La fuga di gas metano, il guasto ai tubi o la frana: cosa è successo nell'esplosione di Ravanusa (Di lunedì 13 dicembre 2021) C'era puzza di gas da tre giorni a Ravanusa, dove alle 20 e 48 di sabato 11 dicembre un'esplosione ha sventrato il quartiere Mastro Dominici demolendo la palazzina del Carmina e danneggiandone altre tre in via Trilussa. Ma mentre le ricerche dei sei dispersi proseguono ancora oggi, Italgas ha fatto sapere che «non risultano segnalazioni di alcun tipo giunte nell'ultima settimana al servizio di Pronto Intervento che lamentassero perdite di gas». L'inchiesta sulla tragedia del procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio partirà proprio dalla rete del metano. E da un documento dove nel 2018 il Comune ha messo nero su bianco che quell'area era una "zona ad alto rischio idrogeologico" e necessitava di interventi urgenti. Le ipotesi di reato sono omicidio e disastro colposo. L'inchiesta sul disastro Repubblica scrive oggi che il municipio aveva ...

