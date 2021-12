Grande Fratello Vip, Alex Belli esagera con Soleil Sorge: il gesto shock (Di lunedì 13 dicembre 2021) Alex Belli pizzicato dalle telecamere mentre tenta un approccio decisamente hot con Soleil Sorge. Fan del Grande Fratello Vip sotto shock. Leggi su comingsoon (Di lunedì 13 dicembre 2021)pizzicato dalle telecamere mentre tenta un approccio decisamente hot con. Fan delVip sotto

Advertising

chetempochefa : 'Domenica prossima un grosso vip lascia Rai3 ed entra nella casa del Grande Fratello. Kabir di chi si tratta?'… - Giornaleditalia : Ecco gli ultimi sondaggi #gfvip sul televoto di stasera: le percentuali sono clamorose ?? #GFVip2021 #13dicembre - LoTo1985 : @Resilienza96 @GrandeFratello Sicuramente verrà graziata anche in questa occasione... Dicendo che l'intento non era… - __ladyf : Grande Fratello Vip, Davide Silvestri: 'Ho smesso di credere ad Alex Belli' - Giordy39221323 : @LaBombetta76 Pure i conti dei miliardi di arretrati del Vaticano non ci scherzano, eppure ci si scandalizza se le… -