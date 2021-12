Giustizia: Costa, 'riforma presunzione innocenza non sia svilita sul campo' (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Le norme che disciplinano la diffusione di informazioni sulle indagini giudiziarie che attuano una Direttiva europea rappresentano "un provvedimento di portata storica, perchè cercano di stabilire regole di buon senso alle quali si devono adattare le autorità pubbliche nel confrontarsi con il tema della presunzione di innocenza". Lo ha affermato Enrico Costa, deputato di Azione, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. "Vorremmo che la riforma non fosse svilita sul campo", ha aggiunto, perchè "abbiamo visto procuratori che hanno considerato le norme come se fossero acqua fresca, altri invece come Cantone le hanno affrontate sul serio". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 dicembre 2021) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Le norme che disciplinano la diffusione di informazioni sulle indagini giudiziarie che attuano una Direttiva europea rappresentano "un provvedimento di portata storica, perchè cercano di stabilire regole di buon senso alle quali si devono adattare le autorità pubbliche nel confrontarsi con il tema delladi". Lo ha affermato Enrico, deputato di Azione, nel corso di una conferenza stampa alla Camera. "Vorremmo che lanon fossesul", ha aggiunto, perchè "abbiamo visto procuratori che hanno considerato le norme come se fossero acqua fresca, altri invece come Cantone le hanno affrontate sul serio".

