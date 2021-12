Ardea, il Sindaco: «Partiti lavori per tappare le buche sulle strade comunali» (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono iniziati stamattina gli interventi per tappare le buche lungo le strade del Comune di Ardea. Ad annunciarlo è stato il Sindaco Mario Savarese: «Con il tempo buono sono finalmente Partiti i lavori per la saturazione delle buche. Due le squadre all’opera. I lavori proseguiranno per tutto il tempo necessario a mettere in sicurezza tutte le strade comunali, con l’auspicio che anche Città Metropolitana di Roma intervenga con i propri mezzi in via Laurentina e via di Valle Caia». Leggi anche: buche, scene ‘surreali’ tra Ardea a Pomezia: veicoli a passo d’uomo, maxi buche e allagamenti, spostarsi è diventato un incubo su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 13 dicembre 2021) Sono iniziati stamattina gli interventi perlelungo ledel Comune di. Ad annunciarlo è stato ilMario Savarese: «Con il tempo buono sono finalmenteper la saturazione delle. Due le squadre all’opera. Iproseguiranno per tutto il tempo necessario a mettere in sicurezza tutte le, con l’auspicio che anche Città Metropolitana di Roma intervenga con i propri mezzi in via Laurentina e via di Valle Caia». Leggi anche:, scene ‘surreali’ traa Pomezia: veicoli a passo d’uomo, maxie allagamenti, spostarsi è diventato un incubo su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Ardea, il Sindaco: «Partiti lavori per tappare le buche sulle strade comunali» - mfiorent : Buche ad Ardea, il Sindaco: «Alcune vie percorribili solo col fuoristrada, ma in 4 anni spesi 2 milioni di euro per… - italiaserait : Ardea, buche stradali, lo sfogo del sindaco - ilfaroonline : Buche ad Ardea, il Sindaco: “Queste strade non sono di nostra competenza”. Ecco quali - CorriereCitta : Buche ad Ardea, il Sindaco: «Alcune vie percorribili solo col fuoristrada, ma in 4 anni spesi 2 milioni di euro per… -