Quirinale | Salvini | lunedì chiamo segretari partiti per tavolo

(Di sabato 11 dicembre 2021) Per l'elezione del nuovo presidente della Repubblica "sto lavorando, incontrando tante persone. La Lega è centrale strategicamente e numericamente, il centrodestra ha le carte giuste per la scelta di ...

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI: 'NON PARLO DI QUIRINALE. LASCIO CHE SI DIVERTA LETTA' - fattoquotidiano : Quirinale, Salvini va da Meloni e rilancia la corsa di Berlusconi: “Una donna al Colle? Lui si chiama Silvio, non S… - stbio_ : RT @LucillaMasini: Salvini su Berlusconi al Quirinale: “È un candidato vero, noi se diciamo una cosa la facciamo”. Sì, tipo abbassare le ac… - CinziaMad : RT @LucillaMasini: Salvini caldeggia appassionatamente la candidatura di Berlusconi. Bene, adesso manca solo che indossi la mascherina col… - ACmcoppola : RT @GiovaValentini: Corsa al Quirinale: Meloni apre a Draghi, Salvini dice che “non ha difetti”…Non sarà che vogliono rimuoverlo da palazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Salvini

I numeri sono in mano nostra, se non facciamo errori..." Lo ha detto Matteo, all'assemblea della Lega Puglia a Bari."Non voglio - ha detto ancora - un presidente della Republica amico della ...... noi proporremo il metodo più condiviso possibile: per me il presidente della Repubblica bisognerebbe eleggerlo tutti insieme, da Meloni ai Cinque stelle, da Letta a'. Poi, a chi gli chiedeva ...Alla convention di Fratelli d’Italia, Atreju, è il giorno di Matteo Renzi. Il leader di Italia Viva, pur ricordando di non sentirsi a casa anche se ritiene il confronto fondamentale, sforna subito un ...“Il centrodestra unito dopo lunghi anni di assenza sarà determinante nella scelta del prossimo presidente della Repubblica”, ha detto Salvini che prevede una figura politica.