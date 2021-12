«La prima domanda che ti fanno ai provini oggi è: quanti follower hai? Ma io non ci sto" dice la coprotagonista di "Emily in Paris"». Che non rinuncia alla sua originalità, come le consigliò Depardieu. (Di sabato 11 dicembre 2021) Camille Razat, attrice e influencer guarda le foto Camille Razat crede nei segni del destino. Dopotutto il successo internazionale è arrivato con un personaggio che porta il suo nome – Camille – nella serie Netflix Emily in Paris, la cui protagonista (Lily Collins) per giunta ha il suo secondo nome, Emilie. «Quando l ‘ho scoperto, l ‘ho presa come una profezia!» dice lei, che – più che eterea – è trasparente, non solo per la pelle diafana e i colori chiarissimi, ma anche per l’estrema onestà con cui si racconta. A 27 anni ha già capito che è più ... Leggi su iodonna (Di sabato 11 dicembre 2021) Camille Razat, attrice e influencer guarda le foto Camille Razat crede nei segni del destino. Dopotutto il successo internazionale è arrivato con un personaggio che porta il suo nome – Camille – nella serie Netflixin, la cui protagonista (Lily Collins) per giunta ha il suo secondo nome, Emilie. «Quando l ‘ho scoperto, l ‘ho presauna profezia!»lei, che – più che eterea – è trasparente, non solo per la pelle diafana e i colori chiarissimi, ma anche per l’estrema onestà con cui si racconta. A 27 anni ha già capito che è più ...

