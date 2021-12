Esplosione a Ravanusa | che cosa è successo

Advertising

Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - Agenzia_Ansa : L'esplosione a Ravanusa (Agrigento), le prime immagini video del disastro #ANSA - Agenzia_Ansa : È di almeno cinque dispersi, finora, il bilancio dell'esplosione a Ravanusa nell'Agrigentino. Tra di loro anche una… - carlagiovanna59 : RT @poliziadistato: A #Ravanusa ancora in corso ricerche dispersi a causa del crollo palazzina dovuta probabilmente a esplosione. Sul posto… - Fort71488686 : RT @DinoGiarrusso: Purtroppo arrivano notizie terrificanti da Ravanusa, nell’agrigentino. Un’esplosione ha causato un grave incendio ed il… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

...sindaco di, Carmelo D'Angelo. "Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe". I vigili del fuoco stanno ancora domando l'incendio sviluppatosi, dopo l', ...AGI - Una palazzina di 4 piani, in via Galilei a, nell'Agrigentino, è crollata in seguito all'di una bombola di gas. Ci sarebbero 8 dispersi, tra cui due o tre bambini. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Il ...Un intero isolato coinvolto nell’esplosione avvenuta stasera intorno alle 20.30 a Ravanusa in provincia di Agrigento. A provocarla sarebbe stata una tubatura di gas, ci sarebbero almeno 12 dispersi tr ...E’ la cronaca di una tragedia. Nel giorno in cui la regione è stata messa in ginocchio dalla pioggia che incessante cade da ore ormai, ci potrebbero essere vittime provocate […] ...