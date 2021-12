Sergio Marchionne - Arriva in tv il primo docufilm sul manager italo-canadese (Di venerdì 10 dicembre 2021) Di libri e pamphlet sulla vita di Sergio Marchionne ne sono stati pubblicati a decine negli ultimi anni. Ora sta per andare in onda anche il primo docufilm sul manager italo-canadese: s'intitola "Sergio Marchionne. Il coraggio di contare" e sarà trasmesso in prima serata da Rai3 venerdì 17 dicembre, ma già mercoledì 15 si terrà una proiezione in anteprima nazionale alla Casa Del Cinema di Roma. I produttori. Il documentario, prodotto da Mario Rossini per la Red Film, in collaborazione con Rai Documentari e Luce Cinecittà e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, è opera del regista Francesco Miccichè, che si è avvalso non solo del materiale concesso da Rai Teche, Istituto Luce, Ferrari e Stellantis, ma anche di ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 10 dicembre 2021) Di libri e pamphlet sulla vita dine sono stati pubblicati a decine negli ultimi anni. Ora sta per andare in onda anche ilsul: s'intitola ". Il coraggio di contare" e sarà trasmesso in prima serata da Rai3 venerdì 17 dicembre, ma già mercoledì 15 si terrà una proiezione in anteprima nazionale alla Casa Del Cinema di Roma. I produttori. Il documentario, prodotto da Mario Rossini per la Red Film, in collaborazione con Rai Documentari e Luce Cinecittà e con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte, è opera del regista Francesco Miccichè, che si è avvalso non solo del materiale concesso da Rai Teche, Istituto Luce, Ferrari e Stellantis, ma anche di ...

Ultime Notizie dalla rete : Sergio Marchionne Alfredo Altavilla e Boris Collardi investono in Roboze ... avendo ricoperto per molti anni il ruolo di Executive VP in Fca dopo essere stato Ceo di Iveco , Fpt e Tofas, lavorando al fianco di Sergio Marchionne, e portando Fiat ad unirsi con Chrysler e ...

L'imbarazzante silenzio di Enrico Letta di fronte all'avventurismo di Landini Protagonismo che lo portò nel 2011 a sfidare Sergio Marchionne sul contratto Fiat, salvo poi essere clamorosamente smentito dal voto operaio che accettò l'accordo. Sono ben sette anni che la Cgil non ...

