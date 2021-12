Sci freestyle | mezzo metro di neve a Val Thorens Cancellate le gare di Coppa del Mondo | si riprova domani

Advertising

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo halfpipe: Porteous e Sildaru i migliori in qualifica a Copper Mountain - #freestyle… - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo moguls: Olivia Giaccio sorprende Laffont! Kingsbury detta legge - #freestyle #Coppa… - Luca_Monta_ : La cosa più divertente di questo weekend di sport invernali, senza dubbio ?? - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo Big Air: Harlaut e Ledeux primeggiano in qualifica Bertagna eliminata a Steamboat -… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Per fortuna nessuna conseguenza ???? #EurosportSCI | #FISFreestyle | #Duchainev | #Aerials -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

Dalloallo snowboard: i riders sono ormai oltre 500.000 in Italia e per il loro divertimento, ... un'areapolivalente a oltre 2.800 metri di quota. Anche per i non sciatori la montagna si ...... Discovery+, canale YouTube di World Curling) 10.50 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) - Snowboardcross a Montafon, qualificazioni maschili (non è prevista diretta tv/streaming) 11.35(...Sono state cancellate le gare in programma oggi a Val Thorens (Francia), valide per la Coppa del Mondo 2021-2022 di skicross (disciplina dello sci freestyle). Una bufera si è abbattuta sulla località ...A Copper Mountain (USA) sono andate in scena le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di halfpipe, discipline dello sci freestyle. Sono stati promossi dieci uomini e otto donne alle rispettive ...