Luca Zaia a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “La Bestia di Morisi? E’ figlia di una stagione. Anch’io vittima dei social degli altri partiti” (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La tecnica della Bestia di Morisi? E’ figlia di una stagione perché spesso si parla di lui, si parla della Bestia, ma io ho vissuto ad esempio i social dei 5 Stelle e sono stato vittima di social media di altri partiti in maniera vergognosa“. Così Luca Zaia, ospite di Peter Gomez a ‘La Confessione’ in onda sul Nove stasera alle 22.45 prende posizione sul metodo impiegato dall’ex social media manager della Lega Luca Morisi, che si era dimesso il 24 settembre scorso a seguito di un’indagine – ora in fase di archiviazione – per cessione di droga. “Quello che è successo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 10 dicembre 2021) “La tecnica delladi? E’di unaperché spesso si parla di lui, si parla della, ma io ho vissuto ad esempio idei 5 Stelle e sono statodimedia diin maniera vergognosa“. Così, ospite dia ‘La’ in onda sulstasera alle 22.45 prende posizione sul metodo impiegato dall’exmedia manager della Lega, che si era dimesso il 24 settembre scorso a seguito di un’indagine – ora in fase di archiviazione – per cessione di droga. “Quello che è successo ...

Advertising

davidpiccolotti : Luca Zaia: Salviamo l’Ospedale di Schiavonia - Sign the Petition! - chioggiaazzurra : **LUCA ZAIA: SE LA PROSSIMA SETTIMANA SUPERIAMO IL 15% DELLE TERAPIE INTENSIVE** (ORA SIAMO ALL'11%) A NATALE SAREM… - PiazzapulitaLA7 : «Davanti ad un’alta circolazione del virus, stabiliamo delle priorità: tamponi prima per contagiati e contatti stre… - veneto_ : RT @rtl1025: ?? 'La prossima settimana il #Veneto sarà ancora bianco, perché non abbiamo raggiunto il limite del 15% di ricoverati #Covid i… - infoitinterno : Luca Zaia: «Veneto ancora in zona bianca la prossima settimana» -