“Ho il diabete mellito: posso sottopormi alla PMA?” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Buongiorno dottore, ho 36 anni e da due cerco una gravidanza con mio marito. Sia i miei esami che i suoi vanno bene (almeno, vanno bene tutti quelli che mi hanno fatto fare finora!) e la ricerca di un bebè sta diventando sfiancante dal punto di vista psicologico. Stavo pensando di rivolgermi a un centro di procreazione assistita ma soffro di diabete mellito: in questo specifico caso un percorso di PMA è consigliato o sconsigliato? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di venerdì 10 dicembre 2021) Buongiorno dottore, ho 36 anni e da due cerco una gravidanza con mio marito. Sia i miei esami che i suoi vanno bene (almeno, vanno bene tutti quelli che mi hanno fatto fare finora!) e la ricerca di un bebè sta diventando sfiancante dal punto di vista psicologico. Stavo pensando di rivolgermi a un centro di procreazione assistita ma soffro di: in questo specifico caso un percorso diè consigliato o sconsigliato? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

