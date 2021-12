Gf Vip 2021, Soleil Sorge insulta pesantemente Sophie Codegoni che scoppia a piangere (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una battuta al vetriolo ha scatenato una furibonda lite tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni nella casa del Grande Fratello Vip. Ad iniziare Soleil con un’ uscita infelice sull’ ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi, che ha creato del risentimento in Sophie. La Sorge ha rincarato la dose con dei velati insulti sul fisico della coinquilina, provocandole un’ amara crisi di pianto. Solei Stasi si scaglia contro Sophie e Gianmaria: ironia non gradita Nelle scorse ore la produzione del Grande Fratello Vip ha chiesto a tutti i concorrenti di fare uno shooting a tema natalizio. Gli autori hanno scelto di fare anche alcuni scatti alle coppie che si sono formate nella casa, come quella di Sophie Codegoni e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 dicembre 2021) Una battuta al vetriolo ha scatenato una furibonda lite tranella casa del Grande Fratello Vip. Ad iniziarecon un’ uscita infelice sull’ ex tronista di Uomini e Donne e Gianmaria Antinolfi, che ha creato del risentimento in. Laha rincarato la dose con dei velati insulti sul fisico della coinquilina, provocandole un’ amara crisi di pianto. Solei Stasi si scaglia controe Gianmaria: ironia non gradita Nelle scorse ore la produzione del Grande Fratello Vip ha chiesto a tutti i concorrenti di fare uno shooting a tema natalizio. Gli autori hanno scelto di fare anche alcuni scatti alle coppie che si sono formate nella casa, come quella die ...

