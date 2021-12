F1, Charles Leclerc: “Buon lavoro nella simulazione di passo gara, ci manca ancora qualcosa sul giro secco” (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ottavo in FP1, ottavo in FP2. È stato un venerdì abbastanza lineare per Charles Leclerc a Yas Marina in occasione della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. “La nuova configurazione del tracciato mi piace ed è divertente da guidare. I cambiamenti sembrano aver reso più facile seguire le vetture davanti e per questo mi sento di dire che le modifiche vanno nella giusta direzione“, il commento a caldo del monegasco dopo aver provato in pista il nuovo lay-out del circuito emiratino. “L’evoluzione della pista è stata notevole nell’arco della giornata, soprattutto per l’abbassarsi delle temperature con il calare della sera, e questo ci ha aiutato a trovare più grip. Il degrado gomme è piuttosto alto ma penso che la nostra vettura si stia ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 dicembre 2021) Ottavo in FP1, ottavo in FP2. È stato un venerdì abbastanza lineare pera Yas Marina in occasione della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi 2021, valevole come ultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. “La nuova configurazione del tracciato mi piace ed è divertente da guidare. I cambiamenti sembrano aver reso più facile seguire le vetture davanti e per questo mi sento di dire che le modifiche vannogiusta direzione“, il commento a caldo del monegasco dopo aver provato in pista il nuovo lay-out del circuito emiratino. “L’evoluzione della pista è stata notevole nell’arco della giornata, soprattutto per l’abbassarsi delle temperature con il calare della sera, e questo ci ha aiutato a trovare più grip. Il degrado gomme è piuttosto alto ma penso che la nostra vettura si stia ...

