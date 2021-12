“Non fare la femminuccia!” i bambini figli degli stereotipi chiedono aiuto alla Maestra Giovanna (Di giovedì 9 dicembre 2021) Articolo a cura della Dott.ssa Federica Palumbo Psicologa della Rete dei CAV SanFra Ci sono i suoi ex allievi, ormai alle scuole medie, e c’è la Maestra Giovanna. E fin qui potrebbe sembrare una storia normale, e purtroppo lo è.I ragazzi si rivolgono al loro punto di riferimento per capire cose che non sono semplici da interpretare per chi è ancora un ragazzo o una ragazza e non reagisce in base a logiche patriarcali, di genere e stereotipi. C’è Monica che si chiede a cosa serve andare bene in matematica e scienze se poi da grande non potrà fare la scienziata perché femmina. O Vito che vuole danzare, ma non è da maschi. O ancora Paolo che si diverte a giocare con le bambole con la cugina, ma che per farlo si deve nascondere dai genitori. Ci sono storie raccontate con la semplicità e ingenuità dei ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 dicembre 2021) Articolo a cura della Dott.ssa Federica Palumbo Psicologa della Rete dei CAV SanFra Ci sono i suoi ex allievi, ormai alle scuole medie, e c’è la. E fin qui potrebbe sembrare una storia normale, e purtroppo lo è.I ragazzi si rivolgono al loro punto di riferimento per capire cose che non sono semplici da interpretare per chi è ancora un ragazzo o una ragazza e non reagisce in base a logiche patriarcali, di genere e. C’è Monica che si chiede a cosa serve andare bene in matematica e scienze se poi da grande non potràla scienziata perché femmina. O Vito che vuole danzare, ma non è da maschi. O ancora Paolo che si diverte a giocare con le bambole con la cugina, ma che per farlo si deve nascondere dai genitori. Ci sono storie raccontate con la semplicità e ingenuità dei ...

