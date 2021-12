Verstappen, la follia d’amore a cinque giorni dalla gara più importante della sua carriera (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Max Verstappen e la follia d’amore a cinque giorni di distanza dalla gara più importante della sua carriera in Formula 1, quella che assegnerà il titolo Mondiale ad Abu Dhabi. Proprio dalla vicina Gedda il pilota olandese avrebbe dovuto raggiungere Yas Marina con un volo brevissimo in Medio Oriente, ma per salutare e passare del tempo con la sua fidanzata Kelly Piquet (figlia di Nelson) ha deciso di tornare a MonteCarlo e soltanto dopo alcune ore è ripartito alla volta di Abu Dhabi, per un totale di undici stressanti ore in più di volo. Non un toccasana per il suo stato di forma, visto che da venerdì si torna in pista per l’ultima volta quest’anno. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Maxe ladi distanzapiùsuain Formula 1, quella che assegnerà il titolo Mondiale ad Abu Dhabi. Propriovicina Gedda il pilota olandese avrebbe dovuto raggiungere Yas Marina con un volo brevissimo in Medio Oriente, ma per salutare e passare del tempo con la sua fidanzata Kelly Piquet (figlia di Nelson) ha deciso di tornare a MonteCarlo e soltanto dopo alcune ore è ripartito alla volta di Abu Dhabi, per un totale di undici stressanti ore in più di volo. Non un toccasana per il suo stato di forma, visto che da venerdì si torna in pista per l’ultima volta quest’anno. SportFace.

