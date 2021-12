Sci freestyle, Coppa del Mondo halfpipe: Porteous e Sildaru i migliori in qualifica a Copper Mountain (Di giovedì 9 dicembre 2021) A Copper Mountain (USA) sono andate in scena le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di halfpipe, discipline dello sci freestyle. Sono stati promossi dieci uomini e otto donne alle rispettive finali. Nel settore maschile il migliore è stato il neozelandese Nico Porteous (96.00 punti), ma sono decisamente vicini gli statunitensi Aaron Blunck (95.75) e Alex Ferreira (94.50) e il canadese Brendan Mackay (94.25). Cercheranno il colpaccio altri tre canadesi (Simon D’Artois con 92.00, Noah Bowman con 89.75, Dylan Marineau con 86.25) e tre statunitensi (Lyman Currier con 91.25, David Wise con 87.25, Birk Irving con 89.50). Nel femminile, invece, l’estone Kelly Sildaru ha fatto la voce grossa (89,75) precedendo la cinese Ailing Gu ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) A(USA) sono andate in scena lezioni della tappa dideldi, discipline dello sci. Sono stati promossi dieci uomini e otto donne alle rispettive finali. Nel settore maschile il migliore è stato il neozelandese Nico(96.00 punti), ma sono decisamente vicini gli statunitensi Aaron Blunck (95.75) e Alex Ferreira (94.50) e il canadese Brendan Mackay (94.25). Cercheranno il colpaccio altri tre canadesi (Simon D’Artois con 92.00, Noah Bowman con 89.75, Dylan Marineau con 86.25) e tre statunitensi (Lyman Currier con 91.25, David Wise con 87.25, Birk Irving con 89.50). Nel femminile, invece, l’estone Kellyha fatto la voce grossa (89,75) precedendo la cinese Ailing Gu ...

Advertising

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo moguls: Olivia Giaccio sorprende Laffont! Kingsbury detta legge - #freestyle #Coppa… - Luca_Monta_ : La cosa più divertente di questo weekend di sport invernali, senza dubbio ?? - zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo Big Air: Harlaut e Ledeux primeggiano in qualifica Bertagna eliminata a Steamboat -… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Per fortuna nessuna conseguenza ???? #EurosportSCI | #FISFreestyle | #Duchainev | #Aerials - Eurosport_IT : Per fortuna nessuna conseguenza ???? #EurosportSCI | #FISFreestyle | #Duchainev | #Aerials -