NBA 2021-2022, i risultati della notte (8 dicembre). I Lakers supera Boston, Brooklyn espugna Dallas in rimonta (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono solo tre le partite della notte NBA, ma andava in scena l’ennesimo capitolo della storica rivalità tra Lakers e Celtics. Ha vinto Los Angeles e anche abbastanza agevolmente per 117-102, con il break decisivo dei padroni di casa arriva nel terzo quarto (31-20). A trascinare i Lakers ci ha pensato come al solito LeBron James, che ha messo a referto 30 punti. Il “Re” supportato anche dalla doppia doppia di Anthony Davis (17 punti e 16 rimbalzi) e dai 24 punti di Russell Westbrook. A Boston, invece, non bastano i 34 punti ed 8 rimbalzi di Jayson Tatum. Colpo esterno dei Brooklyn Nets, che tornano al successo sul campo dei Dallas Mavericks. Vittoria in rimonta per la squadra di Steve Nash, che va sotto di diciassette punti a metà terzo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Sono solo tre le partiteNBA, ma andava in scena l’ennesimo capitolostorica rivalità trae Celtics. Ha vinto Los Angeles e anche abbastanza agevolmente per 117-102, con il break decisivo dei padroni di casa arriva nel terzo quarto (31-20). A trascinare ici ha pensato come al solito LeBron James, che ha messo a referto 30 punti. Il “Re” supportato anche dalla doppia doppia di Anthony Davis (17 punti e 16 rimbalzi) e dai 24 punti di Russell Westbrook. A, invece, non bastano i 34 punti ed 8 rimbalzi di Jayson Tatum. Colpo esterno deiNets, che tornano al successo sul campo deiMavericks. Vittoria inper la squadra di Steve Nash, che va sotto di diciassette punti a metà terzo ...

sportli26181512 : Mercato NBA, i Pacers ripartono da zero: Domantas Sabonis (e non solo) in vendita: Dopo stagioni vissute da squadra… - SkySportNBA : NBA, i risultati della notte: i Lakers travolgono i Celtics, Nets ok in rimonta a Dallas - andreastoolbox : NBA, Los Angeles Lakers: l'assist di Russell Westbrook è per Jennifer Lopez. FOTO | Sky Sport… - sportli26181512 : NBA, Los Angeles Lakers: l'assist di Russell Westbrook è per Jennifer Lopez. FOTO: Sono una delle coppie più chiacc… - sportli26181512 : NBA, i risultati della notte: i Lakers travolgono i Celtics, Nets ok in rimonta a Dallas: La miglior prestazione st… -