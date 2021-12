Bruxelles presenta la nuova arma diplomatica contro Cina e Russia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ci troviamo in una situazione di conflittualità geopolitica”, dice il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, descrivendo in poche parole la nuova condizione che l’Ue si trova a dover gestire di pari passo con l’inasprimento delle tensioni tra occidente e oriente, Usa contro Cina e Russia, per dirla in sintesi, con l’Unione stretta al centro e spesso ‘territorio cuscinetto’ per azioni, ritorsioni, minacce e ricatti. Per attrezzarsi al meglio, in nome della rinnovata alleanza atlantica con Joe Biden, a Bruxelles hanno pensato di cambiare schema: invece di usare gli strumenti di politica estera per reagire alle intimidazioni da parte degli Stati terzi, la Commissione userà l’ambito della politica commerciale. Può sembrare una differenza di tipo solo teorico, ma non lo è. Per ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 8 dicembre 2021) “Ci troviamo in una situazione di conflittualità geopolitica”, dice il vicepresidente della Commissione Europea Valdis Dombrovskis, descrivendo in poche parole lacondizione che l’Ue si trova a dover gestire di pari passo con l’inasprimento delle tensioni tra occidente e oriente, Usa, per dirla in sintesi, con l’Unione stretta al centro e spesso ‘territorio cuscinetto’ per azioni, ritorsioni, minacce e ricatti. Per attrezzarsi al meglio, in nome della rinnovata alleanza atlantica con Joe Biden, ahanno pensato di cambiare schema: invece di usare gli strumenti di politica estera per reagire alle intimidazioni da parte degli Stati terzi, la Commissione userà l’ambito della politica commerciale. Può sembrare una differenza di tipo solo teorico, ma non lo è. Per ...

