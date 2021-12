Alberto Matano tagliato fuori: ecco il motivo dell'eliminazione dal palinsesto Rai (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dicembre è stato ricco di eventi e di cambiamenti non previsti dalla televisione italiana, ora anche Alberto Matano è vittima di alcune fluttuazioni di palinsesto. Dopo essere diventato uno dei volti principali della Rai, amatissimo da colleghi e dal pubblico, ha fatto della 'Vita in diretta' una delle trasmissioni più seguite nella fascia pomeridiana, vincendo sempre sulle rivali della Mediaset. Alberto Matano interpreta anche il ruolo di opinionista nel programma 'Ballando con le Stelle' condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera, il suo è un compito importante: assegnare il voto decisivo per salvare una coppia in gara. Il conduttore di Rai Uno si è fatto molto amare e apprezzare dal pubblico quando è intervenuto sul voto contrario ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 8 dicembre 2021) Dicembre è stato ricco di eventi e di cambiamenti non previsti dalla televisione italiana, ora ancheè vittima di alcune fluttuazioni di. Dopo essere diventato uno dei volti principalia Rai, amatissimo da colleghi e dal pubblico, ha fattoa 'Vita in diretta' unae trasmissioni più seguite nella fascia pomeridiana, vincendo sempre sulle rivalia Mediaset.interpreta anche il ruolo di opinionista nel programma 'Ballando con le Stelle' condotto da Milly Carlucci ogni sabato sera, il suo è un compito importante: assegnare il voto decisivo per salvare una coppia in gara. Il conduttore di Rai Uno si è fatto molto amare e apprezzare dal pubblico quando è intervenuto sul voto contrario ...

