Vannacci non ne può più del mondo al contrario Nauseante - bordata all' Eurovision

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 12 maggio 2024) La vittoria all'Song Contest 2024 è andata a Nemo, artista svizzero simbolo della comunità Lgbtq+. L'artista ha trionfato sul palco della Malmo Arena in Svezia con il brano 'The Code', che ha ottenuto 591 punti, contro i 547 dell'artista della Croazia, arrivato secondo. “Spero che questa competizione mantenga la promessa di schierarsi per la pace e la dignità di ogni persona in questo”, la reazione di Nemo dopo il successo. Il 24enne rapper si definisce persona non binaria: in tedesco vuole essere identificato con il pronome neutro, in inglese con they. I non binari possono identificarsi sia come uomo che come donna, da qualche parte nel mezzo o completamente al di fuori di queste categorie. Oltre a lui, nella competizione canora, era presente anche l'irlandese Bambie Thug come persona non binaria. “Il...