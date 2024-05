Zhang ha il sì del fondo Pimco | cifra monstre in arrivo - come cambia il futuro dell’Inter

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2024) Quella che verrà dovrebbe essere la settimana decisiva, salvo slittamenti, per la stipula dell’accordo fra ilstatunitensee l’Inter. In ballo circa 430 milioni di euro sotto forma di finanziamento, per una durata triennale. In questo modopotrà tenersi l’Inter estinguendo il debito con Oaktree (375 milioni con gli interessi). L’accordo dovrebbe essere annunciato venerdì, 3 giorni prima della scadenza del 20 maggio. Attualmente si è nella delicata fase della stesura dei contratti alla quale partecipano gli studi legali Latham&Watkins per, Dla Piper per. La nuova scadenza al 2027, rispetto al rinnovo di 12 mesi proposto inizialmente da Oaktree, consente adi pianificare senza pressioni il. Il ...