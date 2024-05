Israele | avanti con operazioni a Rafah per portare a casa gli ostaggi Il sindaco di New York a Roma | Distruggiamo Hamas

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – L'esercito israeliano procede la sua offensiva aper “sconfiggeree ritutti gli”, ma per ora con“limitate e dirette a aggiustamenti tattici, progressi militari e ad evitare aree densamente popolate”. "Riportiamo gliisraeliani a”, ha detto ildi New, Eric Adams, in visita al ghetto ebraico di. “Siamo fratelli e la vostra battaglia è la nostra battaglia”, ha detto Adams al presidente della Comunità ebraicana, Victor Fadlun.pubblica il video di un altroo ...

Parigi, 11 mag. (Adnkronos) - La Francia ha chiesto a Israele di porre fine all'operazione Rafah, di aprire il con fine e di tornare ai colloqui per il cessate il fuoco. In un post su X, il ministero degli Esteri francese ha affermato di deplorare ...

Israele continua l'operazione militare a Rafah: ordinate altre evacuazioni - Israele continua l'operazione militare a rafah: ordinate altre evacuazioni - Israele ha deciso di portare avanti l'operazione militare a rafah, rischiando di entrare in contrato con gli Stati Uniti Israele ha ordinato a decine di migliaia di persone di lasciare rafah, nel sud ...