Campagna elettorale | lungo mese tra sfilate - santin - strette di mano

(Di domenica 12 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUnache sembrava non decollare mai, certamente condizionate anche dal terremoto giudiziario che di recente si è abbattuto sul Comune di Avellino ed ha portato all’arresto del sindaco uscente e dimissionario Gianluca Festa e ha condizionato, rallentanto e modificato tutti gli equlibri politici, sino alla presentazione delel candidature che da ufficialmente lo start alpiù. L‘8 e 9 giugno la parola passerà per le matite elettori che decideranno le sorti della proprie comunità attraverso il diritto al voto. Intanto, però, dovranno “sorbirsi” undi corteggiamento a ogni latitudine per essere convinti dai vari candidati che la loro proposta per la città e quella giusta e, dunque, a votarli. E non saranno poche le richieste ...